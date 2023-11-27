Вестник Кавказа

МИД: армянские мины продолжают угрожать жизням людей в Азербайджане

МИД: армянские мины продолжают угрожать жизням людей в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку сообщили, что мины, установленные Арменией, продолжают угрожать жизням азербайджанцев. С момента окончания Карабахской войны жертвами минного террора стали 340 человек.

Установленные Арменией мины продолжают угрожать жизням людей в Азербайджане, сообщает пресс-служба МИД республики.

В ведомстве подчеркнули, что с момента окончания Карабахской войны в результате минного террора погибло 340 человек.

В министерстве также напомнили, что сегодня в Шушинском и Физулинском районах тяжелые ранения получили еще два жителя Азербайджана.

Стоит добавить, что 7 декабря в селе Горадиз Физулинского района был ранен местный житель Замин Гасанлы. Это произошло в результате подрыва на мине трактора во время хозяйственных работ.

В этот же день в Шушинском районе ранения получил Рахим Габибов, которому ампутировали правую ногу.

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