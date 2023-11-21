В Шушинском районе мирный житель подорвался на мине

При взрыве противопехотной мины в Шушинском районе пострадал мирный житель.

В результате взрыва минного снаряда в Шушинском районе получил ранения электрик, который занимался монтажом электропровода. Об этом сообщили в агентстве по разминированию Азербайджана.

По данным агентства взрыв произошел на бывшем посту оккупационных сил ВС Армении.

Отмечается, что инцидент произошел около 11 часов по местному времени. В результате взрыва пострадавшему Рагиму Хабибову 1987 года была ампутирована правая нога ниже колена.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции отвезли мирного жителя в больницу.

По данному факту правоохранительные органы проводят расследование.