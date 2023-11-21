В Горадизе тракторист подорвался на мине

В Физулинском районе в результате минного взрыва пострадал тракторист, который занимался сельхоз работами.

Водитель трактора получил ранение в результате взрыва мины в Горадизе расположенном в Физулинском районе. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МВД.

По данным правоохранительных органов информация об инциденте поступила около 10 часов по местному времени.

Отмечается, что пострадал Гасанли Замин 1994 года рождения, который был за рулем трактора и выполнял посевные работы на сельскохозяйственном участке.

Прибывшие на место сотрудники полиции доставили пострадавшего в больницу.

По данному факту проводится расследование.