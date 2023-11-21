МИД Азербайджана призвал положить конец минной угрозе Армении

Число жертв мин после окончания войны приблизилось к 340 человек, сообщает МИД Азербайджана. В связи с этим в республике заявили о необходимости устранить минную угрозы со стороны Армении.

Минную угрозу со стороны Армении необходимо прекратить. Об этом сказано в распространенном 5 декабря заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что во вторник в Агдамском районе подорвался на мине азербайджанский сапер.

"Сегодня в результате разрыва мины в Агдамском районе азербайджанский специалист по обезвреживанию мин получил травмы. С момента окончания войны, с 2020 года, число жертв мин достигло 338 человек"

– министерство АР