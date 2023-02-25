Красный Крест поможет Азербайджану решить минный вопрос

Комитет международной организации готов поддержать республику в решении вопроса с заминированными территориями.

Международный комитет Красного Креста намерен оказать поддержку Азербайджанской Республике в решении проблемы с территориями, которые остаются заминированными.

Это решение озвучила руководитель представительства организации в АР Драгана Кожич в ходе своего выступления на встрече, которая была посвящена защите людей с инвалидностью и пострадавших от мин в республике.

Круглый стол, посвященный этому вопросу, был организован совместно с МККК и Аппаратом Уполномоченного по правам человека Азербайджана.

Глава представительства подчеркнула важность проводимой работы и оказания поддержки гражданам, которые пострадали от взрывов.

"Комитет в свою очередь готов оказать поддержку аппарату омбудсмена. Наша цель – обсудить существующие пробелы и устранить их"

– Драгана Кожич