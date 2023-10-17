Вестник Кавказа

Сколько мандаринов и фейхоа из Абхазии ввезли в Россию?

Сколько мандаринов и фейхоа из Абхазии ввезли в Россию?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Абхазские предприниматели продолжают поставлять фрукты в Россию. Больше всего за последние 1,5 месяца импортировано в России абхазских мандаринов, за ними следуют фейхоа.

Сезонные фрукты из Абхазии исправно поступают в Россию через таможенный пост Адлер, который относится к Краснодарской таможне, рассказали в Южном таможенном управлении.

Каждый день, отметили в ведомстве, в РФ на грузовиках ввозится до 500 т плодов мандаринов. А в общей сложности с начала октября из Абхазии в Россию ввезли 5,5 тыс т мандаринов.

Помимо "оранжевого золота" Абхазии, везут в Россию и другие фрукты. Второе место по объемам закупок занимает фейхоа: за этот же срок было поставлено около 650 т. Далее следует хурма с показателем 180 т, лимоны (75 т) и орехи (225 т).

Всего через таможню прошло около 7 тыс т абхазской сельхозпродукции.

Напомним, мандарины в Абхазии появились всего чуть более ста лет назад. Разводить их в Абхазии первым начал Николай Игумнов. Оказалось, что мандарины отлично растут на плодородной абхазской почве.

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