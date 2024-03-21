На Дону заработал единый колл-центр МФЦ

Теперь жителям Ростовской области не придется по любому интересующему их вопросу лично обращаться в МФЦ – по многим проблемным ситуациям будет достаточно позвонить на единый номер в колл-центр организации.

Жители Ростовской области могут позвонить в местные многофункциональные центры (МФЦ) через единый телефонный центр (ЕТЦ), сообщил в своем Telegram-канале заместитель губернатора региона Артем Хохлов.

"Ежегодно в донские МФЦ поступает более 800 тыс звонков от жителей и гостей региона. Поэтому для удобства граждан создан единый телефонный центр МФЦ Ростовской области. Сегодня протестировал его работу, убедился в готовности принимать и обрабатывать звонки"

- Артем Хохлов

У нового ЕТЦ единый номер службы 122, который работает 24/7, вскоре он может стать одним из сегментов большого регионального колл-центра. Сервис не только упрощает работу самих сотрудников МФЦ, но и дает определенный положительный эффект для взаимодействия с людьми, а также граждан с органами власти. Также он позволяет проинформировать население по широкому кругу вопросов, - добавил Хохлов.

Напомним, многофункциональные центры активно развиваются на юге России и на Северном Кавказе – их филиалы открываются даже в отдаленных уголках Северной Осетии. Они предоставляют населению разнообразные услуги: от оформления паспортов и загранпаспортов до получения справок и консультаций по различным вопросам и позволяют жителям значительно экономить свое время.