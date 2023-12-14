Вестник Кавказа

МФЦ доберутся до горных селений Северной Осетии

Заграничный и внутренний паспорта РФ
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Филиалы многофункциональных центров (МФЦ) откроются в отдаленных уголках Северной Осетии. Также МФЦ появится в Промышленном районе республиканской столицы.

В Северной Осетии планируется открытие новых отделений МФЦ в отдаленных районах республики. Здесь будут предоставляться разнообразные услуги: от оформления паспортов и загранпаспортов до получения справок и консультаций по различным вопросам. Жители смогут значительно сэкономить свое время, обращаясь за помощью в ближайшее отделение МФЦ.

«В этом году планируем открыть отделения семейного МФЦ на базе Комплексного центра социального обслуживания населения в Промышленном районе Владикавказа, а также службы Семейных МФЦ в отдаленных районах республики»

– глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, открытие служб МФЦ в отдаленных районах имеет неоспоримые преимущества. Это позволит жителям удаленных территорий существенно сократить время и затраты на получение необходимых государственных услуг.

Помимо отдаленных районов, также планируется открытие отделения МФЦ в Промышленном районе Владикавказа. Жители данного района смогут быстро и удобно получить помощь по различным вопросам, не выезжая в центр города.

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