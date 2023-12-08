Дагестан обзавелся первым цифровым МФЦ

В Махачкале появился первый в республике цифровой МФЦ. Посетители смогут сами пользоваться порталом "Госуслуги". Площадка станет центром обучения цифровой грамотности.

В столице Дагестана открылся первый в республике цифровой МФЦ, в котором посетители смогут научиться самостоятельно пользоваться порталом "Госуслуги", сообщает пресс-служба МФЦ РД.

В организации заявили, что жители республики могут прийти в МФЦ, зайти в личный кабинет, отсканировать или заверить свои документы. Цифровой МФЦ создан для тех, кто не имеет дома своего компьютера.

Как отметил директор дагестанского МФЦ Магомедэмин Арсланалиев, в Махачкале открылся центр оперативного обучения цифровой грамотности населения. По его словам, он поможет гражданам оформить соцвыплаты, а также пройти обучение для самостоятельного пользования.