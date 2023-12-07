Озерный дом розовых фламинго спасут в Дагестане

Озеро Аджи, где в частности любят гнездиться розовые фламинго, окончательно восстановят в будущем году. Об этом проинформировали в региональном правительстве.
Дагестанские экологи продолжат спасать озеро Аджи, в акватории которого любят гнездиться редкие виды птиц.
«Дагестан получит более 16 миллионов рублей на продолжение мероприятий по экологической реабилитации озера Аджи в Каякентском районе»
– пресс-служба правительства Дагестана
Уточняется, что восстановительные работы планируется закончить в будущем году.
Озеро Аджи является особо охраняемой природной зоной, так как на его прибрежной территории происходит гнездование, миграционные остановки и зимовка редких видов птиц. В частности, побережье облюбовали фламинго.
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