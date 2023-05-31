Вестник Кавказа

Дагестан защитят от разливов Терека

Дагестан защитят от разливов Терека
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Бабаюртовском районе отремонтируют водооградительнык валы. На эти цели уже выделен 21 млн рублей.

Населенные пункты расположенные неподалеку от реки Терек в Бабаюртовском районе получат большую защиту от паводков. Это станет возможным благодаря ремонту водооградительных валов.

«Распоряжение об увеличении объема финансирования Республике Дагестан на 21 миллион рублей в рамках реализации мероприятий госпрограмм в области охраны и использования водных объектов на 2023 год и плановый период 2024–2025 гг.»

– пресс-службе регионального правительства

Уточняется, что ремонт будет завершен до начала сезона паводков в будущем году. Ранее с началом паводков спасатели МЧС совершали облеты потенциально опасных участков. Также предпринимались экстренные меры по укреплению берегов. 

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