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Терек может снести трассу на Верхний Ларс

Терек может снести трассу на Верхний Ларс
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Воды Терека могут повредить  участок трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс». Для населенных пунктов угрозы нет.

В Северной Осетии Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил о том, что воды Терека подмывают участок федеральной трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Для местных населенных пунктов, опасности нет.

По его словам, он и главы профильных ведомств осмотрели опасную территорию.

«Такая ситуация складывается не в первый раз – многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки»

– Сергей Меняйло

Далее он отметил, что уровень воды в Тереке поднялся из-за дождей и теплой погоды.

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