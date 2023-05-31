Терек может снести трассу на Верхний Ларс

Воды Терека могут повредить участок трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс». Для населенных пунктов угрозы нет.
В Северной Осетии Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил о том, что воды Терека подмывают участок федеральной трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Для местных населенных пунктов, опасности нет.
По его словам, он и главы профильных ведомств осмотрели опасную территорию.
«Такая ситуация складывается не в первый раз – многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки»
– Сергей Меняйло
Далее он отметил, что уровень воды в Тереке поднялся из-за дождей и теплой погоды.