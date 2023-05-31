Терек может снести трассу на Верхний Ларс

Опубликовано: 10:51, 31 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Воды Терека могут повредить участок трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс». Для населенных пунктов угрозы нет.

В Северной Осетии Глава Северной Осетии Сергей Меняйло предупредил о том, что воды Терека подмывают участок федеральной трассы в районе пункта пропуска «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Для местных населенных пунктов, опасности нет.

По его словам, он и главы профильных ведомств осмотрели опасную территорию.

«Такая ситуация складывается не в первый раз – многое зависит от активности таяния снегов, от того, насколько обильные осадки»

– Сергей Меняйло

Далее он отметил, что уровень воды в Тереке поднялся из-за дождей и теплой погоды.