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Армения: открыта морская альтернатива Верхнему Ларсу

Сухогруз
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Между Новороссийском и Батуми стартовали морские грузоперевозки, объявили в Минэкономики Армении. Новый маршрут разгрузит сухопутный Верхний Ларс, который также используют туристы.

О начале перевозок грузов между Россией и Грузией по Черному морю объявили в Армении.

"Альтернатива Верхнему Ларсу. Запущена морская перевозка грузов Батуми - Новороссийск"

– Минэкономики Армении

Обычно поставки между Россией и Грузией ведутся автотранспортом - между странами работает один КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии. Этим же путем грузы идут и между Россией и Арменией. На границе часто возникают большие очереди, дорогу периодически закрывают из-за погодных условий. Ситуация усугубляется тем, что Верхний Ларс популярен и у туристов, до недавнего времени - в мае 2023 года страны открыли прямое авиасообщение - это был единственный способ напрямую добраться в Грузию.

Пробная грузоперевозка между российским Новороссийском и грузинским Батуми уже состоялась, в процессе не было выявлено существенных проблем, отметили в армянском министерстве. Сообщается, что Армения отправила первый груз в Россию по морю через порт в Грузии еще в апреле.

На данный момент республика хочет использовать новый маршрут для одного грузового рейса в неделю, в будущем может быть два-три еженедельных рейса. Между Россией и Арменией грузы с использованием морского пути доставляются за 20-24 часа.

Как добраться в Грузию на машине

Как добраться в Грузию на машине

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