Опубликовано: 11:20, 20 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет компании Georgian Airways приземлился в аэропорту Внуково. Самолет покинул Грузию в 08:00 по местному времени и совершил посадку в 10:15 мск.

Самолет грузинского авиаперевозчика Georgian Airways утром выполнил свой первый рейс из Тбилиси в Москву после восстановления авиасообщения между Грузией и Россией.

Как сообщает ТАСС, воздушный транспорт покинул грузинский аэропорт в 08:00 по местному времени. Самолет был заполнен примерно на 80%.

Посадку в московском аэропорту Внуково лайнер совершил примерно в 10:15 мск. Отмечается, что перелет из Тбилиси в Москву прошел буднично.

Напомним, грузинская авиакомпания Georgian Airways получила разрешение на совершение полетов между странами в 16 мая. Частота полетов этого авиаперевозчика российскую столицу составит семь раз в неделю.

Ранее первую свою посадку в тбилисском аэропорту после возобновления полетов между Россией и Грузий совершила компания "Азимут". Ей разрешили совершать рейсы в Тбилиси, поскольку она не находится под санкциями.