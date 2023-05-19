Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways сможет совершать авиарейсы из Грузии в Россию, соответствующее разрешение выдала Росавиация, сообщает пресс-служба ведомства.
Там заявили, что при выдаче соответствующего разрешения по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ведомство основывалось на принципах взаимности и развития договоренностей авиавластей двух государств.
На восстановление прямого авиасообщения отреагировали и в самой авиакомпании. Глава совета директоров Georgian Airways Group Тамаз Гаиашвили высоко оценил решение об отмене виз для грузинских граждан и возобновлении авиарейсов.
"Эти долгожданные шаги отвечают чаяниям миллионов людей в России и Грузии, связанных многовековыми узами истории, экономики и культуры"
- Тамаз Гаиашвили
Он заявил, что возобновление полетов между странами положительно скажется на бизнес-климате между Москвой и Тбилиси. Также Гаиашвили назвал Россию крупнейшим торговым партнером Грузии.