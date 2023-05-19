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Грузинской авиакомпании разрешили летать в Россию

Грузинской авиакомпании разрешили летать в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания Georgian Airways получила разрешение от Росавиации на совершение полетов из Грузии в Россию. В пресс-службе перевозчика выразили надежду, что восстановление авиасообщения улучшит бизнес-климат между странами.

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways сможет совершать авиарейсы из Грузии в Россию, соответствующее разрешение выдала Росавиация, сообщает пресс-служба ведомства.

Там заявили, что при выдаче соответствующего разрешения по маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси ведомство основывалось на принципах взаимности и развития договоренностей авиавластей двух государств.

На восстановление прямого авиасообщения отреагировали и в самой авиакомпании. Глава совета директоров Georgian Airways Group Тамаз Гаиашвили высоко оценил решение об отмене виз для грузинских граждан и возобновлении авиарейсов.

"Эти долгожданные шаги отвечают чаяниям миллионов людей в России и Грузии, связанных многовековыми узами истории, экономики и культуры"

- Тамаз Гаиашвили

Он заявил, что возобновление полетов между странами положительно скажется на бизнес-климате между Москвой и Тбилиси. Также Гаиашвили назвал Россию крупнейшим торговым партнером Грузии.

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