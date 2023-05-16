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Грузия объявила о запуске авиарейсов в Москву

Грузия объявила о запуске авиарейсов в Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиакомпания Georgian Airways совершит свой первый вылет в столицу России 20 мая. Перевозчику разрешили осуществлять прямые рейсы в Москву из Тбилиси.

Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways получил разрешение на совершение прямых полетов в Москву из Тбилиси, сообщает пресс-служба Агентства гражданской авиации этой страны.

В ведомстве заявили, что компания приступит к выполнению прямых авиарейсов из Тбилиси в Москву с 20 мая. Полеты будут совершаться семь раз в неделю.

Стоит добавить, что Агентство одобрило компании Georgian Airways разрешение на полеты в Россию во вторник.

Названа дата первого рейса из Москвы в Тбилиси

Названа дата первого рейса из Москвы в Тбилиси

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