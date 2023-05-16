Названа дата первого рейса из Москвы в Тбилиси

Опубликовано: 11:50, 16 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самолет авиакомпании "Азимут" совершит рейс из Москвы в Тбилиси 19 мая. Ранее перевозчик получил разрешение от грузинских властей на совершение полетов.

Самолет рейса Москва-Тбилиси вылетит 19 мая после длительного перерыва, это будет первый вылет в грузинскую столицу из Москвы, сообщает пресс-служба авиакомпании "Азимут".

Ранее власти республики разрешили российскому авиаперевозчику полеты в Грузию, билеты уже появились в продаже на портале "Авиасейлс". Также планируется рассмотреть заявки и других компаний.

В "Азимуте" заявили, что полеты в Тбилиси будут осуществляться каждый день. Билет в столицу Грузии на 19 мая можно приобрести за 23 тыс рублей.