Российские авиакомпании хотят летать в Тбилиси, Батуми и Кутаиси

Вскоре прямые рейсы могут связать Россию и Грузию по нескольким направлениям. Полеты планируется выполнять не только между Москвой и Тбилиси.
"В конце прошлой недели мы получили заявки от нескольких российских авиакомпаний и одной грузинской... Заявки поданы на осуществление рейсов в три аэропорта Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси"
– глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили
Запрет на перелеты между Россией и Грузией прекратил действовать 15 мая решением российского лидера Владимира Путина.
В Грузию смогут летать самолеты тех авиакомпаний, которые не находятся под западными санкциями.
Авиационные власти Грузии обещают дать ответ по вопросу запуска полетов в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что до конца мая летать между двумя странами начнут грузинские Georgian Airways и российский «Азимут».