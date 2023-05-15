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Российские авиакомпании хотят летать в Тбилиси, Батуми и Кутаиси

Набережная в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиаперевозчики России подали заявки на полеты в три города Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Рейсы могут появиться в расписании в скором времени.

Вскоре прямые рейсы могут связать Россию и Грузию по нескольким направлениям. Полеты планируется выполнять не только между Москвой и Тбилиси.

"В конце прошлой недели мы получили заявки от нескольких российских авиакомпаний и одной грузинской... Заявки поданы на осуществление рейсов в три аэропорта Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси"

– глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили

Запрет на перелеты между Россией и Грузией прекратил действовать 15 мая решением российского лидера Владимира Путина.

В Грузию смогут летать самолеты тех авиакомпаний, которые не находятся под западными санкциями.

Авиационные власти Грузии обещают дать ответ по вопросу запуска полетов в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что до конца мая летать между двумя странами начнут грузинские Georgian Airways и российский «Азимут».

Назван срок возобновления полетов между Грузией и Россией

Назван срок возобновления полетов между Грузией и Россией

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