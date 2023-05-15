Российские авиакомпании хотят летать в Тбилиси, Батуми и Кутаиси

Опубликовано: 16:55, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозчики России подали заявки на полеты в три города Грузии: Тбилиси, Батуми, Кутаиси. Рейсы могут появиться в расписании в скором времени.

Вскоре прямые рейсы могут связать Россию и Грузию по нескольким направлениям. Полеты планируется выполнять не только между Москвой и Тбилиси.

"В конце прошлой недели мы получили заявки от нескольких российских авиакомпаний и одной грузинской... Заявки поданы на осуществление рейсов в три аэропорта Грузии - Тбилиси, Батуми и Кутаиси"

– глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили

Запрет на перелеты между Россией и Грузией прекратил действовать 15 мая решением российского лидера Владимира Путина.

В Грузию смогут летать самолеты тех авиакомпаний, которые не находятся под западными санкциями.

Авиационные власти Грузии обещают дать ответ по вопросу запуска полетов в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что до конца мая летать между двумя странами начнут грузинские Georgian Airways и российский «Азимут».