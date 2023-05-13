Назван срок возобновления полетов между Грузией и Россией

Опубликовано: 18:34, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент грузинской авиакомпании Georgian Airways заявил о том, что возобновление полетов между Грузией и РФ планируется через 10 дней. Перелеты будут осуществляться местной авиакомпанией Georgian Airways и российской авиакомпанией "Азимут".

Планируется, что в ближайшие 10 дней перелеты между Грузией и РФ возобновятся. Об этом заявил президент грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.

"Я надеюсь, в ближайшие 10 дней мы начнем полеты"

– Тамаз Гаиашвили.

По словам Гаиашвили, у Georgian Airways нет препятствий для возобновления полетов в Москву, но компания должна все хорошо спланировать с учетом всех обстоятельств.

"Специалисты Georgian Airways рассматривают возможность начала продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой в начале следующей недели. Мы частная компания и не можем работать в убыток, поэтому будем работать над тем, чтобы двигаться вперед в этом направлении"

– Тамаз Гаиашвили.

Напомним, что согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, запрет на прямое авиасообщение с Грузией снимается. Также отменяется рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.

Планируется, что кроме грузинской авиакомпании Georgian Airways, летать в Грузию будет и российская авиакомпания "Азимут".