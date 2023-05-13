Назван срок возобновления полетов между Грузией и Россией

Планируется, что в ближайшие 10 дней перелеты между Грузией и РФ возобновятся. Об этом заявил президент грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили.
"Я надеюсь, в ближайшие 10 дней мы начнем полеты"
– Тамаз Гаиашвили.
По словам Гаиашвили, у Georgian Airways нет препятствий для возобновления полетов в Москву, но компания должна все хорошо спланировать с учетом всех обстоятельств.
"Специалисты Georgian Airways рассматривают возможность начала продажи билетов на рейсы между Тбилиси и Москвой в начале следующей недели. Мы частная компания и не можем работать в убыток, поэтому будем работать над тем, чтобы двигаться вперед в этом направлении"
– Тамаз Гаиашвили.
Напомним, что согласно указу, подписанному президентом России Владимиром Путиным, запрет на прямое авиасообщение с Грузией снимается. Также отменяется рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.
Планируется, что кроме грузинской авиакомпании Georgian Airways, летать в Грузию будет и российская авиакомпания "Азимут".