Первой российской авиакомпании разрешили летать в Грузию

Опубликовано: 17:52, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский перевозчик "Азимут" стал первой авиакомпанией, которая сможет совершать полеты в Грузию, сообщили в Тбилиси. Известно уже, в какой день состоится первый рейс.

Грузинские власти дали российскому перевозчику "Азимут" допуск на полеты в страну, сообщил руководитель Агентства гражданской авиации.

По его словам, Тбилиси уже изучил заявку этой авиакомпании. Сегодня было решено допустить ее к выполнению полетов.

"Первый рейс будет выполнен 17 мая. Это будут чартерные полеты"

— Гиви Давиташвили

Чиновник добавил, что на начальном этапе "Азимут" сможет летать по маршруту Москва-Тбилиси.

Он уточнил, что российские авиаторы хотят расширить географию полетов. Перевозчики стремятся, с одной стороны, выполнять рейсы из других городов РФ, с другой - связать Россию по воздуху не только с Тбилиси, но и с Батуми и Кутаиси.