Семейный МФЦ открылся в Северной Осетии

Во Владикавказе открыли семейный МФЦ. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Северной Осетии.
"Он (СМФЦ – прим. ред.) начал свою работу на базе Комплексного центра соцобслуживания в Промышленном районе Владикавказа"
– Сергей Меняйло
Руководитель региона поведал, что в СМФЦ у граждан, в частности, будет возможность получить в режиме "одного окна" юридические и психологические консультации.
"В режиме "одного окна" здесь можно получить помощь по самым разным вопросам: воспитание, обучение и развитие детей, организация программ реабилитации или социальной адаптации ребенка, психологические и юридические консультации"
– глава республики
Он добавил, что в учреждении будет также работать клуб любителей английского языка.
"Он будет доступен для детей с 8 лет, а еще бесплатный кружок по подготовке к школе и даже свой кукольный театр"
– руководитель республики
Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что центр полностью оборудован для лиц с ОВЗ.