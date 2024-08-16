Семейный МФЦ открылся в Северной Осетии

В столице Северной Осетии состоялось открытие Семейного МФЦ. Новое учреждение уже начало принимать первых посетителей.

Во Владикавказе открыли семейный МФЦ. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале главы Северной Осетии.

"Он (СМФЦ – прим. ред.) начал свою работу на базе Комплексного центра соцобслуживания в Промышленном районе Владикавказа"

– Сергей Меняйло

Руководитель региона поведал, что в СМФЦ у граждан, в частности, будет возможность получить в режиме "одного окна" юридические и психологические консультации.

"В режиме "одного окна" здесь можно получить помощь по самым разным вопросам: воспитание, обучение и развитие детей, организация программ реабилитации или социальной адаптации ребенка, психологические и юридические консультации"

– глава республики

Он добавил, что в учреждении будет также работать клуб любителей английского языка.

"Он будет доступен для детей с 8 лет, а еще бесплатный кружок по подготовке к школе и даже свой кукольный театр"

– руководитель республики

Помимо этого, он акцентировал внимание на том, что центр полностью оборудован для лиц с ОВЗ.