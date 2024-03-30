Более 20% детских садов ждет ремонт в Северной Осетии

В Северной Осетии до 2028 года отремонтируют 20% детских садов. Сейчас в республике работает 249 муниципальных и государственных детских садов.

В настоящее время на территории Северной Осетии функционирует 249 муниципальных и государственных детских сада, многие из них требуют ремонта и модернизации. В рамках планов по улучшению состояния дошкольного образования, власти республики объявили о намерении отремонтировать 20% детских садов до 2028 года.

«Одной из проблем в системе образования Северной Осетии является ветхость детских садов. На данный момент отправили заявку на ремонт 51 детского сада. В 2023 году открыли два новых детских сада, рассчитанных на 280 мест, и первый детский сад для детей с расстройством аутистического спектра «Умка». В этому году открыли детский сад в селении Заводской на 280 мест»

– министр образования и науки региона Элла Алибекова

Отмечается, что существует ряд причин, по которым ремонт детских садов в Северной Осетии стал актуальным. Прежде всего, это физическое изнашивание зданий. Многие из них требуют замены кровли, окон и системы отопления. Кроме того, необходимо привести в соответствие санитарные нормы и требования безопасности. Другой важной причиной является желание создать современную образовательную среду.

Планы по ремонту 20% детских садов в Северной Осетии до 2028 года включают в себя несколько этапов. На первом этапе власти республики определят приоритетные учреждения, которые требуют ремонта в первую очередь. Важно учесть, какие из садов имеют наибольшую необходимость в обновлении и какие из них посещает наибольшее количество детей.

Следующий этап включает в себя разработку проектной документации и определение источников финансирования. После определения источников и составления проектной документации начнется непосредственно этап ремонта. Он будет включать в себя не только косметический ремонт, но и полную реконструкцию, если это будет необходимо.