Детсады Кабардино-Балкарии ждут капитальные ремонты

В Кабардино-Балкарии к 2030 году планируется капитально отремонтировать порядка двух сотен зданий детских садов. Это обойдется бюджету региона в сумму, превышающую 11 млрд рублей.

Власти Кабардино-Балкарии заявили о намерении провести капитальный ремонт более 200 зданий детских садов к 2030 году. Цель инициативы – обеспечить комфортные условия для обучения и воспитания детей, а также повысить качество образования в регионе.

«Проект <> направлен на совершенствование инфраструктуры дошкольного образования путем проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций Кабардино-Балкарии. Согласно проекту, в период с 2024 по 2030 год планируется провести работы по капитальному ремонту 203 зданий. Расчетная стоимость финансовых средств составляет 11 миллиардов 350 миллионов 631 тысячу рублей»

– заместитель министра просвещения КБР Ачемез Мокаев.

По его словам, ремонт детских садов имеет огромное значение, поскольку от состояния образовательных учреждений зависит не только уровень комфорта для детей, но и их здоровье, безопасность и возможность полноценного развития. Обновленные здания позволят создать благоприятную образовательную среду, способствующую росту и развитию каждого ребенка.

Уточняется, что план мероприятий по капитальному ремонту включает в себя не только косметический ремонт помещений, но и замену коммуникаций, обновление мебели и оборудования, а также улучшение условий для занятий спортом и игр. Кроме того, планируется обновление территории вокруг детских садов, чтобы создать безопасную и уютную зону для детского отдыха и прогулок.

Кроме того, власти республики также отмечают, что инициатива также принесет значительные преимущества для общества в целом. Улучшение инфраструктуры детских садов способствует повышению престижа образования в регионе, привлекая квалифицированных педагогов и укрепляя доверие родителей к образовательной системе.