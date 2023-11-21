В Железноводске заминировали детские сады

Правоохранителям Железноводска поступило анонимное сообщение, что в детских садах горда заложены взрывные устройства. Специалисты уже приступили к проверке объектов.
Детские сады заминировали в Железноводске. С соответствующим заявлением выступил мэр города
«Информационная атака продолжается. Поступило сообщение об угрозе минирования детских садов: № 6 "Улыбка", № 9 "Солнышко", № 11 "Лесной уголок" и общеобразовательной школы № 1 курорта»
– Евгений Бакулин
Далее он отметил, что на месте работают профильные специалисты. Отметим, что различные социальные объекты в городе регулярно подвергаются атаке телефонных террористов. Сообщения о взрывных устройства не подтверждались.