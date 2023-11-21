Вестник Кавказа

В Железноводске заминировали детские сады

В Железноводске заминировали детские сады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранителям Железноводска поступило анонимное сообщение, что в детских садах горда заложены взрывные устройства. Специалисты уже приступили к проверке объектов.

Детские сады заминировали в Железноводске. С соответствующим заявлением выступил мэр города

«Информационная атака продолжается. Поступило сообщение об угрозе минирования детских садов: № 6 "Улыбка", № 9 "Солнышко", № 11 "Лесной уголок" и общеобразовательной школы № 1 курорта»

– Евгений Бакулин

Далее он отметил, что на месте работают профильные специалисты. Отметим, что различные социальные объекты в городе регулярно подвергаются атаке телефонных террористов. Сообщения о взрывных устройства не подтверждались.

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