Все школы Кисловодска «заминировали»

Телефонные террористы сообщили правоохранителям Кисловодска о том, что в школах города заложена взрывчатка. По факту проводится проверка.

Кисловодские правоохранители получили сигнал о том, что во всех школах города находятся взрывные устройства, об этом сообщил мэр курорта.

«Только что поступило сообщение о минировании всех школ города. На место выехали специалисты всех служб экстренного реагирования»

– Евгений Моисеев

Далее он отметил, что в течение ночи полицейские проверят все объекты.

Напомним, что правоохранители города систематически получают подобные сообщения, однако по результатам проверок опасных объектов не было обнаружено ни разу. В частности, ранее телефонные террористы «минировали» суд и медучреждение Кисловодска.