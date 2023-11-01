Неизвестный "заминировал" суды и психбольницу Кисловодска

Сегодня утром в мэрию курортного Кисловодска поступили странные звонки: не представившиеся люди сообщали о минах, заложенных во всех зданиях горсуда и психбольнице города.

Сегодня утром в мэрию ставропольского курортного Кисловодска поступил звонок с угрозой минирования зданий городского суда и городской психиатрической больницы, сообщает пресс-служба городской мэрии.

"21 ноября около 08:00 поступило сообщение о минировании краевой психиатрической больницы в Кисловодске. ...Еще одна анонимная угроза о минировании была получена в 08:30. В сообщении говорится о том, что в здании городского суда по проспекту Ленина находится взрывчатое устройство"

- мэрия Кисловодска

На места предполагаемой закладки взрывчатки оперативно выехали все службы экстренного реагирования, из здания психиатрической больницы они эвакуировали 45 человек, сейчас больницу проверяют кинологи с собаками, также проверяются все здания горсуда.