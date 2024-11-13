Пожар на подстанции лишил жителей Махачкалы света

На подстанции в Махачкале вспыхнул пожар. Ряд улиц города оказались без света до завтра. Могут наблюдаться ограничения энергоснабжения на прилегающих улицах и переулках.

Часть жителей Махачкалы лишились света из-за вспыхнувшего на трансформаторной станции возгорания, сообщает пресс-служба администрации Ленинского района города.

Там отметили, что загоревшееся оборудование не подлежит восстановлению, его будут заменять на новое, которое в пути. При этом власти подчеркнули, что света в домах не будет до четверга.

Руководство района подчеркнуло, что в зоне отключения электричества оказались 26 улиц. Кроме того, перебои могут наблюдаться на прилегающих улицах и переулках.