Вестник Кавказа

Тепло возвращается в дома жителей Ессентуков после аварии

Тепло возвращается в дома жителей Ессентуков после аварии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ессентуках коммунальщики справились в проблемой, из-за которой часть населения осталась без отопления. В настоящее время идут пуско-наладочные работы, стартует подача тепла.

В Ессентуках после устранения аварии в дома начинает возвращаться тепло, передает "Интерфакс".

Ранее авария на теплотрассе привела к отключению отопления у части населения. Неполадки были устранены специалистами, информирует городская администрация.

"Окончены ремонтные работы, идет подача теплоносителя, в домах управляющие компании проводят пусконаладку"

– сообщение администрации

Подача тепла прервалась этим утром, в зону отключения попал район "Ветеран".

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