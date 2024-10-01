Авария оставила без отопления еще два десятка домов в Ессентуках

Еще в 20 жилых домах Ессентуков пропало отопление в результате аварии. Специалисты приступили к восстановительным работам.

В Ессентуках из-за аварии на теплосетях остались без отопления еще 20 многоквартирных домов. Об этом рассказали в управлении ЖКХ городской администрации.

"Произошло аварийное отключение теплоснабжения по улицам Маяковского, Энгельса, остановлена котельная, которой отапливаются 20 многоквартирных домов"

– пресс-служба управления

Уточняется, что остановка произошла из-за выявленной утечки. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Напомним, накануне из-за утечки на теплоносителе пропало отопление в 56 домах Ессентуков. Теплоснабжение большей части домов восстановили в течение 24 часов, тепло оставалось вернуть лишь в 12 домов. Сегодня утром глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об устранении аварии.