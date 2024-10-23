Вестник Кавказа

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана

КСИР уничтожил 3 и задержал более 10 боевиков на юго-востоке Ирана
Силы КСИР продолжают антитеррористическую операцию в юго-восточной части республики. В рамках нее было ликвидировано 3 боевика.

Корпус стражей исламской революции Ирана нейтрализовал на юго-востоке страны 3 террористов. Об этом поведал представитель учений сил "Кудс" КСИР.

"В продолжение операции "Мученики обороны" по очистке провинции (Систан и Белуджистан – прим. ред.) от террористических элементов был уничтожены три боевика"

– Ахмад Шефаи

Он подчеркнул, что еще свыше 10 боевиков удалось задержать.

"Еще 6 боевиков были задержаны. Еще 5 боевиков сложили оружие и сдались. Они также были задержаны"

– представитель КСИР

Напомним, не так давно КСИР открыл в своем командно-штабном университете в Тегеране центр моделирования военных игр.

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