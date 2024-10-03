Вестник Кавказа

"Хезболла" атаковала 80 ракетами Израиль

"Хезболла" атаковала 80 ракетами Израиль
С территории Ливана сегодня ночью был выпущено примерно 80 ракет. Менее двух недель назад "Хезболла" представила новый вид ракет для поражения жизненно целей противника.

В ночь с 16 на 17 ноября движение "Хезболла" выпустило в районе 80 ракет по Израилю. Об этом сказано в Telegram-канале Армии обороны Израиля.

"По состоянию на 23.30 (00.30 мск – прим. ред.) примерно 80 ракет, выпущенные террористической организацией "Хезболла", пересекли территорию Израиля из Ливана сегодня (в субботу 16 ноября)"

– ЦАХАЛ

Напомним, в начале текущего месяца "Хезболла" представила новую высокоточную управляемую ракету. Она была создана для поражения жизненно важных целей противника.

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