Силы Израиля лишили движение "Хезболла" разработчика ракет

Один из глав движения "Хезболла" в Ливане, руководивший разработкой высокоточных ракет, ликвидирован армией Израиля, следует из заявления ЦАХАЛ.
"Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар в районе Бейрута, в ходе которого ликвидировали террориста Махмуда Юсефа Аниси... участвовавшего в цепочке производства вооружений террористической организации "Хезболла"
– ЦАХАЛ
Операция в Ливане будет продолжаться, израильские военные намерены уничтожить инфраструктуру "Хезболла".
"Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и ликвидировать любого, кто там присутствует... Причинение ущерба "Хезболлах" во всех секторах - в Бейруте, долине Бекаа и Южном Ливане - будет продолжаться"
– глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви