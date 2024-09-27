Вестник Кавказа

Силы Израиля лишили движение "Хезболла" разработчика ракет

Силы Израиля лишили движение "Хезболла" разработчика ракет
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Израильские военные в рамках операции в Ливане ликвидировали разработчика ракет для  "Хезболла". В планах Израиля уничтожение всей инфраструктуры шиитского движения на юге Ливана.

Один из глав движения "Хезболла" в Ливане, руководивший разработкой высокоточных ракет, ликвидирован армией Израиля, следует из заявления ЦАХАЛ.

"Ранее на этой неделе ВВС Израиля нанесли точный и основанный на разведданных удар в районе Бейрута, в ходе которого ликвидировали террориста Махмуда Юсефа Аниси... участвовавшего в цепочке производства вооружений террористической организации "Хезболла"

– ЦАХАЛ

Операция в Ливане будет продолжаться, израильские военные намерены уничтожить инфраструктуру "Хезболла".

"Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и ликвидировать любого, кто там присутствует... Причинение ущерба "Хезболлах" во всех секторах - в Бейруте, долине Бекаа и Южном Ливане - будет продолжаться"

– глава Генштаба армии Израиля Герци Халеви

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