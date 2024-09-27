Бейрут: операция Израиля против Ливана – Третья Ливанская война

Вооруженные столкновения на границе Ливана с Израилем в Бейруте рассматривают как начало Третьей Ливанской войны, рассказал ливанский посол в России. По словам Шауки Бу Нассара, несмотря на заявления Тель-Авива, Израиль сейчас воюет именно с Ливаном, а не с "Хезболлой".

Израильская военная операция против подразделений "Хезболлы" в приграничных районах Ливана представляет собой начальную стадию Третьей Ливанской войны, – озвучил точку зрения Бейрута посол Ливана в РФ Шауки Бу Нассар.

В ответ на соответствующий вопрос ТАСС он подтвердил, что разворачивающийся в эти дни конфликт представляет собой третью войну между Ливаном и Израилем, так как любая партия в Ливане, неважно, "Хезболла" ли это или какая-то другая организация, по определению является ливанской стороной.

"А те, кто погибает, – это ливанцы, независимо от их политических взглядов и веры"

– дипломат

Соответственно, подчеркнул посол, высказывания Тель-Авива о том, что Израиль воюет не с народом Ливана, а с "Хезболлой", противоречат действительности.

Он обратил внимание на то, что проливается кровь граждан Ливана, Израиль наносит удары по территории Ливана, причем не только по Бейруту, но и по многим другим районам.

"Поэтому можно говорить о том, что Израиль воюет с Ливаном. Мы именно так рассматриваем этот вопрос"

– дипломат