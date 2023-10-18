Вестник Кавказа

Ливан: где находится, религия, армия, Хезболла и отношения с Израилем

Мурад Устаров
Ливан: где находится, религия, армия, Хезболла и отношения с Израилем
© Фото: Shahen books , Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0
Ливанская Республика – государство, граничащее с Израилем и Сирией. Столица страны – город Бейрут. Где находится Ливан? Какую религию исповедуют ливанцы? Какие отношения у Ливана и Израиля?

Ливан - это небольшое государство на Ближнем Востоке. Часть его политической системы - радикальная группировка "Хезболла". Оно находится в состоянии постоянного конфликта с Израилем, который из вялотекущего скоро может перейти в активную фазу.

Где находится Ливан на карте? 

Ливан (Ливанская Республика) – страна на Ближнем Востоке. Государство расположено в западной части Азии в Восточном Средиземноморье. 

Общая площадь республики составляет свыше 10,4 тыс кв км – 161-е место в мире. Ливан на севере и востоке граничит с Сирией, а на юге – с Израилем.   

Карта Сирии
© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Ливан имеет выход к Средиземному морю. 

Столица Ливана 

Столица республики – город Бейрут. По данным на 2022 год, в городе проживает более 1,85 млн человек. Бейрут также является крупнейшим и главным морским портом Ливана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй крупный город республики – Триполи. Он находится на севере Ливана. Третий по величине город – Сайда – расположен в южной части страны.

Население Ливана 

В Ливане по разным данным проживает от 5 до 8 млн человек. Оценки разнятся из-за отсутствия официальных данных, а последняя перепись населения проводилась в 1932 году. 

Большая часть жителей Ливана – арабы (до 95%). При этом в стране проживает немалое количество армян и курдов (около 4%). Оставшийся процент – представители других народов. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в Ливане живет огромное число беженцев из Палестины (порядка 500 тыс человек) и Сирии (свыше 1 млн человек). 

При этом общая численность ливанцев составляет около 14 млн человек. За рубежом существует крупная диаспора. Очень много ливанцев проживает в странах Северной и Южной Америки, а также в Австралии, странах Европы и Африки. 

Религия в Ливане 

Часто можно услышать, что Ливан – страна 18 религий. Страна от своих соседей – Сирии (ислам) и Израиля (иудаизм) – в этом плане отличается многообразием. 

Иудеев в Ливане не так много, в основном они проживают в Бейруте. Большая часть иудеев покинула Ливан из-за войн между Израилем и арабскими странами во второй половине ХХ века. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодняшний день мусульмане составляют большинство – примерно 60%. Ислам представлен главными течениями – суннитами и шиитами, количество которых в стране примерно одинаковое. При этом в стране есть исмаилиты и алавиты. 

Вторыми по численности идут христиане – около 35%. Сюда входят 18 основных общин, самые крупные из них – маронитская, православная, греко-католическая, армяно-григорианская, коптская. 

Армия Ливана 

В ливанскую армию входят: 

  • Сухопутные войска (5 региональных штабов, 11 мотопехотных бригад, 1 бригада Республиканской гвардии, 1 бригада военной полиции, 1 полк «коммандос», 5 полков спецназначения, 1 десантно-штурмовой полк, 1 полк морских коммандос, 2 артиллерийских полка, вспомогательные полки – инженерный, медицинский, тыловое обеспечение); 
  • Военно-морские силы (1,1 тыс солдат, два десантных корабля и 11 катеров); 
  • Военно-воздушные силы (до 1 тыс военных, истребители-бомбардировщики и десятки вертолетов). 

Общая численность армии Ливана – порядка 60 тыс солдат. 

Хезболла в Ливане 

Хезболла (в переводе – "партия Аллаха") – крупная политическая партия в Ливане, имеющая собственную армию, в рядах которой – примерно 30 тыс человек. 

© Фото: khamenei.ir , Creative Commons Attribution 4.0

Помимо этого, обладает серьезными объемами вооружения. "Хезболла" имеет тесное сотрудничество с палестинским движением ХАМАС, Ираном и Сирией. 

Ливан и Израиль 

Отношения между Израилем и Ливаном находятся в конфликтном состоянии с первых дней появления Израиля на карте. Тель-Авив считает Ливан "враждебным государством". 

Обе страны участвовали в серии военных конфликтов на Ближнем Востоке, воюя друг против друга. Пик выпал на 80-е годы прошлого века. Военное противостояние между Ливаном и Израилем продолжается и сегодня. 

Что такое ливанский кедр?

Ливанский кедр – вид хвойных деревьев, который входит в род Кедр семейства Сосновые. Дерево является главным национальными символом Ливана. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кедр изображен не только на флаге и гербе Ливана, но также на денежных купюрах и монетах. Кроме того, высшая награда страны – национальный орден Кедра. 

Флаг Ливана 

Ливанский флаг состоит из двух полос красного и одной полосы белого цветов. В центральной части флага изображен кедр. 

© Фото: LBM1948, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Красный цвет на флаге – символ крови, которая была пролита в борьбе за независимость страны. Белый цвет означает чистоту ливанских гор.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1380 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ливан совершил ракетную атаку на Израиль

Ливан совершил ракетную атаку на Израиль

Израиль приготовился атаковать Ливан

Израиль приготовился атаковать Ливан

Вода на Ближнем Востоке: черные рынки, инновации и приватизация самого ценного ресурса

Вода на Ближнем Востоке: черные рынки, инновации и приватизация самого ценного ресурса

Израиль подвергся атаке БПЛА из Ливана

Израиль подвергся атаке БПЛА из Ливана

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы