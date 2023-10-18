Ливан: где находится, религия, армия, Хезболла и отношения с Израилем

Ливанская Республика – государство, граничащее с Израилем и Сирией. Столица страны – город Бейрут. Где находится Ливан? Какую религию исповедуют ливанцы? Какие отношения у Ливана и Израиля?

Ливан - это небольшое государство на Ближнем Востоке. Часть его политической системы - радикальная группировка "Хезболла". Оно находится в состоянии постоянного конфликта с Израилем, который из вялотекущего скоро может перейти в активную фазу.

Где находится Ливан на карте?

Ливан (Ливанская Республика) – страна на Ближнем Востоке. Государство расположено в западной части Азии в Восточном Средиземноморье.

Общая площадь республики составляет свыше 10,4 тыс кв км – 161-е место в мире. Ливан на севере и востоке граничит с Сирией, а на юге – с Израилем.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Ливан имеет выход к Средиземному морю.

Столица Ливана

Столица республики – город Бейрут. По данным на 2022 год, в городе проживает более 1,85 млн человек. Бейрут также является крупнейшим и главным морским портом Ливана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Второй крупный город республики – Триполи. Он находится на севере Ливана. Третий по величине город – Сайда – расположен в южной части страны.

Население Ливана

В Ливане по разным данным проживает от 5 до 8 млн человек. Оценки разнятся из-за отсутствия официальных данных, а последняя перепись населения проводилась в 1932 году.

Большая часть жителей Ливана – арабы (до 95%). При этом в стране проживает немалое количество армян и курдов (около 4%). Оставшийся процент – представители других народов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кроме того, в Ливане живет огромное число беженцев из Палестины (порядка 500 тыс человек) и Сирии (свыше 1 млн человек).

При этом общая численность ливанцев составляет около 14 млн человек. За рубежом существует крупная диаспора. Очень много ливанцев проживает в странах Северной и Южной Америки, а также в Австралии, странах Европы и Африки.

Религия в Ливане

Часто можно услышать, что Ливан – страна 18 религий. Страна от своих соседей – Сирии (ислам) и Израиля (иудаизм) – в этом плане отличается многообразием.

Иудеев в Ливане не так много, в основном они проживают в Бейруте. Большая часть иудеев покинула Ливан из-за войн между Израилем и арабскими странами во второй половине ХХ века.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На сегодняшний день мусульмане составляют большинство – примерно 60%. Ислам представлен главными течениями – суннитами и шиитами, количество которых в стране примерно одинаковое. При этом в стране есть исмаилиты и алавиты.

Вторыми по численности идут христиане – около 35%. Сюда входят 18 основных общин, самые крупные из них – маронитская, православная, греко-католическая, армяно-григорианская, коптская.

Армия Ливана

В ливанскую армию входят:

Сухопутные войска (5 региональных штабов, 11 мотопехотных бригад, 1 бригада Республиканской гвардии, 1 бригада военной полиции, 1 полк «коммандос», 5 полков спецназначения, 1 десантно-штурмовой полк, 1 полк морских коммандос, 2 артиллерийских полка, вспомогательные полки – инженерный, медицинский, тыловое обеспечение);

Военно-морские силы (1,1 тыс солдат, два десантных корабля и 11 катеров);

Военно-воздушные силы (до 1 тыс военных, истребители-бомбардировщики и десятки вертолетов).

Общая численность армии Ливана – порядка 60 тыс солдат.

Хезболла в Ливане

Хезболла (в переводе – "партия Аллаха") – крупная политическая партия в Ливане, имеющая собственную армию, в рядах которой – примерно 30 тыс человек.

© Фото: khamenei.ir , Creative Commons Attribution 4.0

Помимо этого, обладает серьезными объемами вооружения. "Хезболла" имеет тесное сотрудничество с палестинским движением ХАМАС, Ираном и Сирией.

Ливан и Израиль

Отношения между Израилем и Ливаном находятся в конфликтном состоянии с первых дней появления Израиля на карте. Тель-Авив считает Ливан "враждебным государством".

Обе страны участвовали в серии военных конфликтов на Ближнем Востоке, воюя друг против друга. Пик выпал на 80-е годы прошлого века. Военное противостояние между Ливаном и Израилем продолжается и сегодня.

Что такое ливанский кедр?

Ливанский кедр – вид хвойных деревьев, который входит в род Кедр семейства Сосновые. Дерево является главным национальными символом Ливана.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кедр изображен не только на флаге и гербе Ливана, но также на денежных купюрах и монетах. Кроме того, высшая награда страны – национальный орден Кедра.

Флаг Ливана

Ливанский флаг состоит из двух полос красного и одной полосы белого цветов. В центральной части флага изображен кедр.

© Фото: LBM1948, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Красный цвет на флаге – символ крови, которая была пролита в борьбе за независимость страны. Белый цвет означает чистоту ливанских гор.