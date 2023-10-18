Ливан и Израиль: история конфликта

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Отношения между Израилем и Ливаном всегда был сложными, но не лишенными потенциала. Два государства, появившиеся на карте мира с разницей в пять лет, разделяют общую непростую историю борьбы, в том числе и друг против друга. Как развивались израильско-ливанские отношения - рассказываем в этом материале.

Ливан на карте мира

Территория Ливана в два раза меньше, чем у Израиля: его площадь составляет 10,5 км². Расположен Ливан на берегу Средиземного моря, к югу от него находится Израиль, к северу и востоку - Сирия. Ливанская граница с Израилем, Голубая линия, составляет 125 километров. Независимый Ливан - Ливанская Республика - появился в 1943 году, и уже через 5 лет участвовал в первой Арабо-Израильской войне.

Ливан и сионисты

Ливан - многонациональное государство. К моменту создания Республики Ливан в стране было зарегистрировано около 20 религиозных групп. Согласно последней официальной переписи населения от 1932 года (тогда Ливан был подмандатной территорией Франции) в стране с населением почти в 900 тыс. жителей 53% были христианами и 48% - мусульманами. Среди христиан самыми многочисленными были марониты (восточные католики), а среди мусульман - сунниты. До создания Государства Израиль Ливан рассматривал возможность союза с сионистами (сторонниками создания государства для евреев).

Однако отцы-основатели Ливанской Республики, премьер-министр Риад ас-Сольх и президент Бишара эль-Хури, встали на сторону арабских государств в их борьбе против Израиля. Несмотря на то, что у Ливана была самая маленькая армия на Ближнем Востоке - всего 3,5 тыс. человек - республика объявила войну против Государства Израиль сразу же после его создания.

Война и палестинские беженцы

В Первую Арабо-Израильскую войну Ливан отправил тысячу своих военнослужащих на борьбу с Израилем. Несмотря на изначальный успех ливанского наступления, израильской армии удалось отбросить армию соседнего государства и даже ненадолго оккупировать южную часть Ливана. Заключив перемирие, Израиль вышел из Ливана, который к тому моменту принял огромное количество палестинских беженцев: более сто тысяч человек из Яффы, Хайфы, Акко и Галилеи.

Фатх в Ливане

С конца 1940-х и до середины 1960-х годов как таковых отношений между Ливаном и Израилем не было. До 1964 года столкновения на израильско-ливанской границе не происходили, пока движение "Фатх" не осуществило первую террористическую атаку против Израиля.

"Фатх", националистическая организация и партия, созданная в конце 1950-х годов представителями палестинской диаспоры, проживавшей в Египте и Ливане, к 1965 году становится влиятельной региональной силой и начинает наносить не интенсивные, но регулярные удары по Израилю с территории Ливана. Ливанская армия пыталась помешать действиям "Фатх", тем не менее многие в стране, где более 10 палестинских лагерей беженцев, сочувствовали палестинскому вопросу.

Ливан и Организации освобождения Палестины

Ливан активно не участвовал в Шестидневной войне 1967 года, однако в результате наксы (в переводе с арабского ”неудача”, второй исход палестинцев) тысячи палестинских беженцев вновь отправились в Ливан.

К 1970 году на территории Ливана проживало более 300 тыс. палестинцев.

В 1969 году в палестинских лагерях в Ливане вспыхнуло восстание против управлявшей ими ливанской армии. По итогам восстания было подписано Каирское соглашение, во многом определившее присутствие и деятельность палестинских военизированных группировок на юго-востоке Ливана, поскольку управление лагерями беженцев было передано одному из подразделений ООП - Организации освобождения Палестины, созданной в 1964 году.

В 1970 году палестинские боевики после поражения в Иордании бежали в Ливан, а штаб-квартира ООП из Иордании была перенесена в столицу Ливана - Бейрут. ООП начала активную работу по вербовке тысяч палестинцев в лагерях беженцев по всей стране.

В течение 1970-х годов ООП с ливанской территории совершила сотни нападений на Израиль.

”Гнев Божий” и ”Весна юности”

Весной 1973 года Государство Израиль инициировало операцию ”Весна юности” на территории Ливанской Республики в рамках более масштабной операции Моссада ”Гнев Божий”. Целью операции было уничтожение лидеров ООП, ответственных за теракты против израильских граждан, в том числе за теракт 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене. Израильским спецслужбам удалось достичь целей операции, однако ее результаты оказались спорными. Израильская атака усугубила и без того сильную поляризацию в Ливане: десятки тысяч человек выступили в поддержку ООП по всей стране.

Гражданская война в Ливане и поддержка Израиля

К 1975 году хрупкий баланс сил в многоконфессиональной Ливанской Республике оказался нарушен - началась гражданская война. Христианское население Ливана, стремясь восстановить утраченные позиции и освободить страну от растущего влияния ООП, обратилось за поддержкой к Израилю. Поскольку у обеих сторон была общая цель - выдворить боевиков из Ливана, два христианских анклава были созданы на юге Ливана при содействии Израиля.

Армия Южного Ливана - военизированное формирование под управлением Израиля - была создана в 1976 году. В том же году израильский премьер-министр Ицхак Рабин пообещал министру иностранных дел Ливана Камилю Шамуну оружие для борьбы с многочисленными пропалестинскими организациями, поддержку которым оказывала Сирия.

Наступление Израиля на Ливан

В июне 1982 года израильская пехота вошла в соседнее государство с целью уничтожения ООП и оказания сопротивления Сирии, вмешавшейся в гражданскую войну в Ливане еще в 1976 году. Израильской армии удалось выдворить ООП с территории Ливана - члены организации бежали в Тунис. Башир Жмайель, новоизбранный президент страны, обещал поспособствовать миру с Израилем, однако вскоре был ликвидирован сирийскими спецслужбами.

Мирное соглашение 1983 года

Мирное соглашение между Ливаном и Израилем, формально завершившее войну 1948 года, было подписано в 1983 году, однако в 1984 году оно было расторгнуто под давлением мусульманского большинства Ливана и арабских государств.

Война с "Хезболлой"

Во время гражданской войны в Ливане в начале 1980-х на юге страны возникла новая сила: военизированная шиитская группировка "Хезболла", созданная под влиянием Иранской революции и при поддержке иранского КСИР. Израильское вторжение в Ливан спровоцировало конфликт с "Хезболлой", война на истощение с ливанской группировкой продолжалась 18 лет, до 2000 года. Затем Израиль вышел с территории Южного Ливана. "Хезболле" же удалось добиться значительного влияния в Ливане: организация чрезвычайно популярна среди шиитского населения страны.

Июльская война в Ливане

Серьезно усугубила израильско-ливанские отношения Июльская война 2006 года, которая началась, когда боевики "Хезболлы", проникнув на израильскую территорию, убили трех военнослужащих и двоих взяли в плен. Израиль ответил массированными авиаударами. В результате конфликта, продолжавшегося 34 дня, было убито более тысячи мирных ливанцев, четыре тысячи человек получили ранения. Более миллиона граждан Ливана были вынуждены покинуть свои дома. Согласно данным ливанского правительства, ущерб, нанесенный израильской армией Ливану, оценивался почти в 3 млрд долларов. Тем временем израильское правительство пришло к выводу, что Ливанская война 2006 года не была успешной и представляет собой упущенную возможность.

Израиль и Ливан сегодня

На протяжении 17 лет, прошедших с Июльский войны 2006 года, отношения между Ливаном и Израилем остаются напряженными, однако в острую фазу они еще ни разу не переходили. Более того, в 2022 году при посредничестве Вашингтона Израиль и Ливан заключили соглашение о делимитации морских границ, открывшее возможности для добычи газа в Средиземном море для обеих стран.

Сегодня Ливан представляет собой государство, раздираемое внутренними противоречиями и страдающее от экономического кризиса с 2019 года. В настоящий момент в стране нет президента, а управляет Ливаном с 2022 года временное правительство. "Хезболла" там по-прежнему влиятельная сила, периодически осуществляющая атаки на Израиль, которые до прошлой недели не приводили к серьезной эскалации.

В прошлый четверг премьер-министр Ливана Наджиб Микати, кабинет которого поддерживает "Хезболла", заявил, что его страна находится в центре шторма, и пообещал направить срочную жалобу в связи с ситуацией в Совбез ООН.