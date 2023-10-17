Пока риторика ближневосточных стран в отношении Израиля ужесточается, ЕС демонстрирует свою солидарность с Тель-Авивом.

С продолжением войны Израиля с ХАМАС региональные страны начали ужесточать свою риторику в отношении ЦАХАЛ. Иран уже несколько раз пригрозил последствиями для Еврейского государства. "Если преступления в секторе Газа продолжатся, терпение сопротивления и мусульман иссякнет, и никто не сможет им противостоять", - сказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Ранее иранский президент Эбрахим Раиси вместе с саудовским кронпринцем Мухаммедом бен Салманом потребовали положить конец "военным преступлениям" в отношении палестинцев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль прекратить бомбардировку сектора Газа. В Иордании и Ираке продолжаются протесты в поддержку Палестины. Иран по линии МИД ведет переговоры с ХАМАС, Ираком, Сирией и "Хезболлой", вероятно, для координации антиизраильских действий. На встрече с президентом России Владимиром Путиным премьер Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани отметил, что ситуация в регионе - следствие того, что "Израиль продолжал совершать нарушения в отношении прав палестинцев".

Ясно, что пока к решительным действиям враги Израиля и симпатизанты Палестины не решаются приступать. Есть только обстрелы со стороны Ливана руками "Хезболлы", но они носят локальный характер. КСА, ОАЭ, Египет и Турция надеются на дипломатическое урегулирование.

"Эта война может привести к большим войнам, но она также может привести к историческому миру. Наш президент верит, что исторический мир возможен. Мир не наступит в регионе, пока создание палестинского государства будет отложено", - сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Тем не менее, союзники Израиля на всякий случай решили заняться демонстрацией своей поддержки и солидарности. США отправили две авианосные группы в Средиземное море. В Израиль срочно прилетел госсекретарь Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Уже завтра, 18 октября, Израиль посетит президент США Джозеф Байден. Цель главы Белого дома - продемонстрировать поддержку Израилю. В разговоре с премьером Биньямином Нетаньяху он обсудит возможную наземную операцию ЦАХАЛ в Газе, ее проведение таким образом, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения, доставку в регион гуманитарной помощи, а также освобождение заложников, захваченных ХАМАС. Из Тель-Авива Байден вылетит в Амман.

По такой же схеме решила действовать Германия. Сначала в Израиль приехала глава немецкого МИД Анналена Бербок. Всю ответственность за эскалацию она возложила на ХАМАС, но призвала израильское правительство учитывать гуманитарную ситуацию в Газе. 17 октября в Израиль прибыл канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цель, как и у Байдена - демонстрация солидарности с союзником. Перед вылетом из Тираны Шольц признал право Израиля на защиту от ХАМАС. "Этим визитом я покажу, что для меня важно с практической точки зрения продемонстрировать солидарность с Израилем. Есть конкретные практические вопросы для обсуждения – речь идет о ситуации с безопасностью. Также речь идет о том, чтобы не допустить эскалации конфликта на другие регионы", - сказал он.

Для натовских стран крайне важно, чтобы региональные игроки не примкнули к конфликту в Газе. С этой целью Блинкен провел переговоры с коллегами из Турции, Иордании, ОАЭ, КСА и Египта. Шольц перед Израилем посетил Иорданию. На пресс-конференции с королем Абдаллой II он призвал Иран и "Хезболлу" не вмешиваться в конфликт ЦАХАЛ с ХАМАС.

"У нас есть общая цель - не допустить разгорания конфликта в регионе. Я предупреждаю "Хезболлу" и Иран, что не надо вмешиваться в конфликт", - сказал Шольц, который также намерен посетить Египет.

Выражая поддержку Израилю, европейские страны все-таки опасаются эскалации. Не случайно глава евродипломатии Жозеп Боррель призвал Тель-Авив пересмотреть план эвакуации более 1 млн палестинцев из сектора Газа. "Приказ об эвакуации одного миллиона человек с севера сектора Газа должен быть серьезно пересмотрен", — написал Боррель в соцсети X.

Дело в том, что рост числа погибших будет повышать не только антиизраильские, но и антизападные настроения. "Арабская улица" будет видеть виноватыми спонсоров Тель-Авива. Это грозит похолоданием отношений стран ЕС с регионом. В Иордании базируются немецкие военные, французские базы находятся в ОАЭ и той же Иордании, а британцы размещены в ОАЭ, Ливане, Омане, Катаре и Бахрейне. На волне антиизраильских настроений населения этих стран могут потребовать вывода европейских войск.

В палестинском вопросе с ЕС спрос не меньше, чем с США. Ведь в известный "квартет" по урегулированию вместе с РФ, ООН и Америкой входит также Евросоюз. Ежегодно ЕС выделяет гуманитарную помощь Палестине. Понимая риски голода и нарастания гуманитарного кризиса, 14 октября Еврокомиссия пообещала утроить помощь сектору Газа - до $75 млн. ЕС обеспечивает гуманитарной помощью Газу с 2000 года. Сама фон дер Ляйен и президент Европейского парламента Роберта Метсола 13 октября посетили Израиль. Несмотря на обещания о финансировании гумпомощи, они не смогли публично призвать Израиль к сдержанности в планах наземной операции в Газе. Зато главы МИД стран ЕС ранее на этой неделе подчеркнули необходимость проявления сдержанности и призвали разрешить ввоз еды, воды и медикаментов в Газу.

Помимо соображений безопасности своего союзника страны ЕС также беспокоятся о собственной. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер сообщила о рисках для своей страны. "Чем хуже будут выглядеть кадры из Газы сейчас, тем выше риск большей мобилизации и эмоционализации сторонников ХАМАС [в Германии]", - сказала Фезер в интервью медиагруппе Funke. Она пригрозила уголовной ответственностью демонстрациям в поддержку ХАМАС и объявила высшим приоритетом защиту еврейских и израильских учреждений. Симпатизирующие ХАМАС и антисемитизму не имеют права носить немецкий паспорт, пригрозила глава МВД.

Риски безопасности Европы уже ощущаются. В европейских странах доля мусульманского населения растет. И даже если они не симпатизируют поголовно ХАМАС и не одобряют его методы, они все равно критично настроены к жестким силовым акциям ЦАХАЛ, от которого гибнут тысячи палестинцев. В первые дни обострения пошли слухи о заминировании Лувра и Елисейского дворца. 14 октября сотни сторонников Палестины вышли с маршем во Франкфурте-на-Майне, Дюссельдорфе и в Кельне. Протесты идут и в городах Франции. Немецкая и французская полиция разгоняют несогласованные митинги.

В отдельных случаях ситуациях выходит из под контроля. И вероятно, вчерашнее убийство двух шведских футбольных болельщиков в Бельгии выходцем из Туниса - не единственный случай, который заставит европейские спецслужбы быть в постоянном стрессе.