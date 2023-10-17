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Кремль: конфликт на Ближнем Востоке – трагедия

Кремль: конфликт на Ближнем Востоке – трагедия
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Дмитрий Песков назвал палестино-израильский конфликт трагедией. Он заявил, что Владимир Путин пока не выступал с инициативой урегулирования конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал конфликт между Израилем и Палестиной трагедией. По его словам, это последствия пренебрежительного отношения ряда стран к его урегулированию.

"Мы видим, что конфликт настолько застарелый. Фактически, трагедия, которая разворачивается - и гуманитарная - конечно, это все последствия не одного десятилетия пренебрежительного отношения ряда стран к процессу ближневосточного урегулирования"

- Дмитрий Песков

Он отметил, что российский лидер Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию конфликта. Пресс-секретарь подчеркнул, что сейчас необходимо проработать мирную инициативу со всех сторон.

При этом Песков не стал исключать того, что у президента сложилось мнение по итогам телефонных бесед с коллегами из Египта, Ирана, Сирии и Плаестины. Кроме того, он добавил, что Путин обязательно поднимет этот вопрос в ходе визита в Китай.

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