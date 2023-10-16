Путин и Раиси обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ

Опубликовано: 16:23, 16 окт 2023 (UTC+3 MSK)

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Владимир Путин поговорил по телефону с Эбрахимом Раиси. Президенты обсудили израильско-палестинский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе.

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает официальный telegram-канал правительства ИРИ.

Лидеры двух государств поговорили о событиях, которые в настоящее время разворачиваются на Ближнем Востоке, а также затронули ситуацию на Южном Кавказе.

В телефонной беседе Раиси назвал блокаду Газы, гибель мирного населения, а также возможную операцию в секторе Газа «причиной длительной и широкомасштабной войны».