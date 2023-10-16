Путин и Раиси обсудили Ближний Восток и Южный Кавказ

Владимир Путин поговорил по телефону с Эбрахимом Раиси. Президенты обсудили израильско-палестинский конфликт и ситуацию на Южном Кавказе.
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, сообщает официальный telegram-канал правительства ИРИ.
Лидеры двух государств поговорили о событиях, которые в настоящее время разворачиваются на Ближнем Востоке, а также затронули ситуацию на Южном Кавказе.
В телефонной беседе Раиси назвал блокаду Газы, гибель мирного населения, а также возможную операцию в секторе Газа «причиной длительной и широкомасштабной войны».