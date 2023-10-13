Турал Керимов: "Арабские государства видят угрозу не в Израиле, а в Иране"

Востоковед Турал Керимов проанализировал для "Вестника Кавказа" причины нейтралитета арабских государств в отношении нынешней войны Израиля с ХАМАС. Он обратил внимание на внутренние проблемы этих стран, отсутствие ресурсов и мотивов для конфликта с Израилем, а также опасения по поводу региональной политики Ирана.

С 7 октября, когда ХАМАС начал масштабные военные действия против Израиля, а Тель-Авив после некоторого замешательства организовал ответные удары по сектору Газа, арабские государства Ближнего Востока выбрали де-факто нейтральную позицию. Звучат слова осуждения действий ЦАХАЛ и поддержки Палестины, но никто не совершает каких-либо практических шагов для вмешательства в эту войну. Где же "арабское единство" и почему соседи Израиля предпочитают оставаться в стороне? Об этом "Вестник Кавказа" поговорил с востоковедом, советником медиагруппы "Россия сегодня" Туралом Керимовым.

- По вашей оценке, почему арабские государства сдержанно реагируют на действия Израиля в секторе Газа?

- Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (не в Северной Африке, где совсем другое положение дел) в последние годы складывалась таким образом, что местные арабские государства главной угрозой своей национальной безопасности и безопасности в регионе в целом видели внешнюю политику Исламской Республики Иран. Наметившаяся и уже прошедшая несколько этапов нормализация отношений между государствами арабского Ближнего Востока и Израилем объясняется тем, что они рассматривают Тель-Авив если не как союзника и партнера, то хотя бы как инструмент противостояния с Ираном и иранскими претензиями на гегемонию в регионе.

Нынешний конфликт между палестинцами и Израилем – уже не первое столкновение подобного рода, когда арабские страны, с одной стороны, хотят изменения статус-кво, продвижения мирных переговоров, улучшения жизни палестинцев и выхода на какие-то договоренности, открывающие перспективу создания Государства Палестина, но с другой стороны, не желают какого-то тотального поражения Израиля. И дело именно в том, что Израиль является той силой в регионе, которая может помочь арабским странам уравновешивать влияние Ирана.

- Если говорить по конкретным странам, то как можно объяснить поведение Египта, накануне отказавшегося открыть гуманитарные коридоры для населения сектора Газа?

- Египет (первая арабская страна, установившая мир с Израилем) не в восторге от происходящего и не хочет усиления радикалов на своей территории. Стоит напомнить, что ХАМАС – "Организация исламского сопротивления" – появилась в 1987 году в качестве палестинского филиала запрещенной в России организации "Братья-мусульмане". "Братья-мусульмане" – это подпольная египетская организация, боровшаяся с властями за установление законов шариата и общий пересмотр политики Египта. Современному Египту совершенно не нужно возрождение влияния "Братьев-мусульман", по-прежнему играющих в египетской внутренней политике особую роль.

Между тем рейд ХАМАС 7 октября – первый за 75 случай, когда боевые действия велись непосредственно на территории Израиля – воодушевил многих, в том числе в Египте, кто симпатизирует и палестинскому движению, и методам и инструментам ХАМАС против Израиля. Естественно, в Каире опасаются подъема популярности ХАМАС и радикальных движений, так как это сильно скажется на безопасности самого Египта.

Есть и вторая причина – гуманитарная. По различным оценкам, включая данные ООН, в секторе Газа находится от 1,8 млн до 2,5 млн гражданских лиц. Куда эти люди пойдут в случае массового исхода? Очевидно, в Египет. Египет – крупнейшая с точки зрения демографии арабская страна, в то же время находящаяся в плачевном экономическом состоянии. Вопросы, касающиеся продовольственной безопасности, энергетической безопасности и финансового сектора там стоят крайне острою. Из-за этого даже перенесли выборы президента с 2024 года на этот год, поскольку власти хотят начать решать экономические вопросы, не тратя силы, внимание и ресурсы на электоральный цикл. Вероятность того, что огромное количество беженцев хлынет на территорию Египта, вызывает в Каире крайнее раздражение и неприятие.

- Как объясняются действия властей Иордании, перебросивших войска к израильской границе для недопущения прорыва в Израиль местных палестинцев?

- Иордания кровно связана с палестинским вопросом и палестинскими арабами. За последние полвека сложилась такая ситуация, что население Иордании практически на 70% состоит из беженцев или потомков беженцев из Палестины – с Западного берега реки Иордан и с тех территорий, которые вошли в состав Израиля. Восточный берег реки Иордан всегда чувствует на себе любые обострения, которые происходят между палестинцами и израильтянами.

Арабская улица в Иордании, как и в Египте, и в других государствах арабского мира, непосредственно граничащих с Израилем, крайне негативно относятся к Еврейскому государству, общественное мнение в этих странах порой граничит с ненавистью к Тель-Авиву. Поэтому любые столкновения между Израилем и палестинцами влияют на внутреннюю политику в Иордании и благосостояние этой страны. Власти временами находятся в сложной ситуации: с точки зрения безопасности Иордания нуждается в мире и стабильных отношениях с Израилем, но с точки зрения внутренней нестабильности она не может оставаться безучастной к происходящему на Западном берегу реки Иордан, не может не учитывать негативное восприятие Израиля собственным населением.

Так что Иордания находится в очень щепетильном положении. На днях король Абдалла II призвал к деэскалации и решению застарелого палестинского конфликта на основе предложения ООН о создании двух государств в рамках границ 1967 года. Насколько к этим призывам будут прислушиваться и насколько сейчас реальна деэскалация, непонятно.

- Почему Сирия ведет себя более агрессивно, чем Египет и Иордания?

- Сирия с 1973 года, то есть уже более 50 лет, де-юре находится в состоянии неоконченной войны с Государством Израиль. Между сторонами есть договоренность о прекращении огня, но отдельного договора о прекращении войны не было. Более того, Израиль контролирует большую часть Голанских высот, международно признанных территорией Сирии. В 1973 году сирийцам удалось отбить около 30% Голанских высот и Кунейтру, но все остальное остается под контролем Израиля. Более того, при президенте Дональде Трампе США признали суверенитет Израиля над этими территориями, что еще больше отдалило перспективу нормализации отношений. Так что Сирия считает Израиль врагом номер один.

С другой стороны, Сирия является ближайшим союзником Ирана, поэтому она в одной связке с ИРИ по вопросам, которые касаются отношений с Израилем и реакции на израильские действия.

Сирия, конечно же, не хотела бы быть втянутой в полномасштабную войну с Израилем хотя бы потому, что долгие годы находится в состоянии гуманитарного кризиса. На ее территории по-прежнему продолжаются гражданская война и война с террористами. Часть Сирии оккупирована иностранными государствами, войска иных государств дислоцируются на другой части. Северо-восток страны, где находится 80% сирийских месторождений углеводородов, не контролируется Дамаском. Война с Израилем Сирии совершенно не нужно, при этом текущая кризисная ситуация вызывает очень большое напряжение в стране.

- Почему Ливан, несмотря на угрозы "Хезболлы", не вмешивается активно в события в секторе Газа?

- Ливан сейчас находится в состоянии failed state, то есть он является несостоявшимся государством. Во многом это уходит корнями в арабо-израильское противостояние и нерешенность палестинского конфликта. И гражданская война в Ливане 40-летней давности, и война с Израилем, и сирийская оккупация, и израильская оккупация порождены неурегулированностью арабо-израильскй проблемы.

Ливан находится в тяжелейшей ситуации. Если он пойдет на обострение с Израилем с учетом фактора "Хезболлы", являющейся, по сути, государством в государстве, то может попасть под удар. Ожидается, что "Хезболла" все-таки вступит в противостояние, когда начнется наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа, и тогда Ливану придется очень тяжело. Я думаю, что в случае с "Хезболлой" реакция Израиля будет крайне непропорциональной с невиданными до сих пор целями.

- Как и почему реагируют более далекие страны арабского мира?

- ОАЭ и Марокко высказывают очень аккуратную, сдержанную позицию. Эмираты в первые дни конфликта осудили Израиль, но на четвертые сутки заявили о неприемлемости действий ХАМАС по отношению к мирному населению. С одной стороны, ОАЭ не хотят занимать чью-либо сторону, с другой стороны, они не понимают, как им реагировать, потому что под ударом могут оказаться их региональные позиции, а они стремятся играть посредническую роль во всех конфликтных ситуациях в регионе. Арабо-израильское противостояние в этом смысле не исключение, поскольку Израиль очень дорожит отношениями с Эмиратами, и Эмираты считают, что могут выступить в качестве посредника, когда дело дойдет до переговоров.

Бахрейн не обладает каким-то особым весом в региональных делах. Но ему не с руки критиковать Израиль, потому что у Бахрейна сложные отношения с Ираном. По сути, критикуя Израиль, Бахрейн займет сторону Ирана, чего он себе позволить не может.

Королевство Марокко находится очень далеко от театра военных действий, на побережье Атлантического океана, и в нем до сих пор проживает большая еврейская диаспора. Марокко недавно восстановило отношения с Израилем, прерванные Второй интифадой 2000 года. Израиль является негласным, неформальным партнером Марокко в вопросе Западной Сахары, признавая суверенитет Марокко над этой территорией. Также Тель-Авив помогает Марокко в противостоянии с Алжиром, занимающим наряду с Тунисом антиизраильскую позицию.

Опять же, внутренняя ситуация в Марокко не позволяет его руководству думать о каких-то внешних вопросах. Недавно там было разрушительное землетрясение, и власти до сих пор заняты ликвидацией последствий этого катаклизма, непосредственно повлиявшего на благосостояние подданных королевства. Поэтому Марокко не вовлечено в те или иные действия и дипломатические усилия или активную поддержку той или иной стороны в этом конфликте.

- На ваш взгляд, каково наиболее вероятное развитие текущих боевых действий?

- В ближайшие дни перед нами предстанет главная развилка всей истории: начнут ли израильские сухопутные подразделения наземную операцию в секторе Газа. Надо понимать, что радикальные политические группировки совершили технологический прорыв в ведении боевых действий; нынешнее вооружение ХАМАС – не то оружие, которому Израиль привык противостоять в прежние времена, не самоделки вроде водопроводных труб, начиненных порохом и взрывчаткой, а полноценные системы вооружений, управляемые на очень высоком уровне. В эти дни мы увидели, как ХАМАС впервые высаживалась на катерах на израильское побережье в Ашдоде и Ашкелоне. Таких инцидентов ранее не бывало.

Поэтому, входя в сектор Газа, Израиль столкнется не с тем, с чем привык иметь дело и в Газе, и на Западном берегу реки Иордан. Наземная операция повлечет за собой большие потери в ЦАХАЛ. С другой стороны, это может послужить импульсом для начала столкновений в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан, в Иудее и Самарии. И наверняка, как я уже сказал, вступит в войну "Хезболла", самый грозный враг на границе для Израиля.

"Хезболла" активно прогрессировала последние два десятка лет и тоже пережила очень большую трансформацию ресурсов и сил. Боевые действия, возможно, будут проходить на территории Ливана, где находится "Хезболла", но могут и перейти на территорию Израиля, а воевать на два или три фронта в нынешней обстановке и с тотальным преимуществом врага в информационной сфере Израилю будет очень сложно.

Конечно, уже подошла американская авианесущая группа, а вторая, говорят, уже готовится и скоро будет на подходе в Восточном Средиземноморье. Но американцы не столько собираются как-то участвовать в боевых действиях против палестинцев, сколько стремятся сдержать региональные силы, которые могут на кураже решиться поучаствовать в противостоянии с Израилем. Речь идет не только про Иран, который всем сразу приходит на ум. Для противостояния Ирану логично было бы передислоцировать американский флот не к израильским берегам, а к иранским, в зону Персидского залива и Аравийского моря. Но США усиливают присутствие в Восточное Средиземноморье – и тут я бы даже не скинул со счетов ожидания Вашингтона в отношении Турции, так как у него может вызывать беспокойство высокая дипломатическая активность президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Эрдоган, мне кажется, стал в эти дни единственным региональным лидером, который провел переговоры по палестинскому вопросу с руководством всех стран региона и всеми лидерами мировых держав. Возможно, Турция сейчас готовит или мирную инициативу, или даже мирную конференцию по палестинской проблеме. С другой стороны, мы знаем, что Турция не стесняется продавливать свои интересы и свое мнение силовыми методами, когда считает это нужным. Поэтому американцы, возможно, оглядываются на Турцию. Инцидент в небе над Сирией тоже нужно не забывать: после того, как американцы сбили турецкий беспилотник, Эрдоган сказал, что когда надо и где надо Анкара на это ответит.

В целом, региональные расклады крайне запутанные. При этом региональные силы и державы не могут безучастно наблюдать, как Израиль при помощи США продавливает свои интересы, а американцы, воспользовавшись ситуацией, пытаются изменить расклад сил на Ближнем Востоке. Американское присутствие в регионе расценивается как гарант безнаказанности Израиля в его действиях – но ближневосточные государства сейчас тоже далеко не те, какими они были 15-30 лет назад.