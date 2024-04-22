Вестник Кавказа

Ставрополье сделает из исторической мельницы музей

Ставрополье сделает из исторической мельницы музей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ставрополья планируют восстановить дореволюционную мельницу и сделать в ее здании музей.

Историческое здание мельницы в столице Ставрополья намерены восстановить. Информацию об этом озвучил глава региона Владимир Владимиров.

По его словам, основной целью проекта – сохранить постройку и не дать ей разрушиться.

Глава региона рассказал, что в краткие сроки будет создана программа по сохранению облика здания.

"Поручил в течение трех месяцев разработать концепцию сохранения исторической мельницы Гулиева в Ставрополе. Вопрос о ее будущем мне задавали во время недавней прямой линии. С руководством краевого центра, региональных ведомств и компании-застройщика, которая работает на территории возле мельницы, мы обсудили, как можем действовать. Главное условие — не допустить разрушения здания, восстановить его исторический облик"

 - Владимир Владимиров

В планах у властей, создать в здании мельницы музей или же коммерческий проект.

Ранее Владимиров обращался к руководителю управления охраны объектов культурного наследия с поручением обеспечить сохранность мельницы.

Здание мельницы было построено в начале 20 века. Она стала единственным предприятием, изображение которого печатали на открытках. Позднее в здании мельницы располагался хлебозавод. Два года назад мельница была внесена в список объектов культурного наследия, снос которых запрещен.

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