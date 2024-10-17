ДТП на трассе "Каспий" в Калмыкии унесло три жизни

Дорожная авария, которая произошла нынешним вечером на трассе "Каспий" в Калмыкии, погибли три человека, в том числе – двое детей. Легковушка протаранила прицеп большегруза, в ее салоне заблокировало еще двоих детей.

Три человека, в числе которых оказались двое детей, погибли после столкновения легковой машины с прицепом грузовика в Калмыкии, еще двое детей оказались в больнице, сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале.

"В Калмыкии сотрудники МЧС России ликвидировали последствия ДТП. На ФАД Р-22 "Каспий", в районе поселка Кегульта, легковушка столкнулась с прицепом грузовика. Огнеборцы МЧС России деблокировали семилетнего мальчика и 13-летнюю девочку. Они госпитализированы"

= МЧС России

Авария не прошла без жертв – в ней, помимо 43-летнего водителя¸ погибли 12-летняя девочка и мальчик, говорится в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают психологи МЧС России.