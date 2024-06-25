Вестник Кавказа

Калмыкия страдает от засухи

Калмыкия страдает от засухи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несмотря на то, что с приходом осени на большей части России начались затяжные дожди, большая часть Калмыкии страдает от жестокой засухи – особо ее ощущают фермерские хозяйства республики.

Из-за засухи в 9 муниципалитетах Калмыкии глава региона Бату Хасиков принял решение ввести в республике режим чрезвычайной ситуации, сообщил он в своем Telegram-канале.

"...Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ранее по моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха"

- Бату Хасиков

Мера эта – вынужденная: глава региона надеется, что введение режима ЧС позволит минимизировать риски для фермеров.

Также власти республики планируют ввести дополнительные меры по мелиорации и производству кормов для животных.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1210 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Штормовое предупреждение продлится до вторника на Кубани

Штормовое предупреждение продлится до вторника на Кубани

Жителей Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей

Жителей Сочи предупредили об угрозе формирования смерчей

Азовское море похолодало до 16 градусов

Азовское море похолодало до 16 градусов

Сочи выстоял перед ночной бурей

Сочи выстоял перед ночной бурей

Сухая трава горела в лесу на Кубани

Сухая трава горела в лесу на Кубани

Ветер &quot;осушил&quot; Азовское море на Кубани

Ветер "осушил" Азовское море на Кубани

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ветер снес линии электроснабжения в Армавире

Ураган снес крышу школы на Кубани

Ураган снес крышу школы на Кубани

Массовые пожары в Ростовской области: названа причина огненных ЧП

Массовые пожары в Ростовской области: названа причина огненных ЧП

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Синоптики предупредили об угрозе образования смерчей над Черным морем

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы