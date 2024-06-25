Калмыкия страдает от засухи

Несмотря на то, что с приходом осени на большей части России начались затяжные дожди, большая часть Калмыкии страдает от жестокой засухи – особо ее ощущают фермерские хозяйства республики.

Из-за засухи в 9 муниципалитетах Калмыкии глава региона Бату Хасиков принял решение ввести в республике режим чрезвычайной ситуации, сообщил он в своем Telegram-канале.

"...Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Ранее по моему поручению было проведено обследование ситуации, по результатам которого на территории 9-ти районных муниципальных образований была установлена почвенная засуха"

- Бату Хасиков

Мера эта – вынужденная: глава региона надеется, что введение режима ЧС позволит минимизировать риски для фермеров.

Также власти республики планируют ввести дополнительные меры по мелиорации и производству кормов для животных.