Вестник Кавказа

Столица Калмыкии временно останется без градоначальника

Глава Калмыкии Бату Хасиков и исполняющий обязанности мэра Элисты Максим Сорокин
© Фото: официальный сайт главы Республики Калмыкия
Глава администрации столицы Калмыкии Элисты Шафран Тепшинов покидает свой пост – причиной отставки градоначальника стал переход на работу в администрацию главы республики Бату Хасикова, его может сменить глава Яшалтинского района.

Глава администрации Элисты Шафран Тепшинов в своем Telegram-канале сообщил о своей отставке с поста градоначальника.

"Уважаемые жители Элисты, дорогие коллеги! Сегодня покидаю свой пост. Это были непростые, но насыщенные и интересные два года"

- Шафран Тепшинов

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил Шафрану Тепшинову продолжить работу на республиканском уровне в своей администрации, а накануне сообщил о полученном согласии градоначальника Элисты.

Хасиков со своей стороны рекомендовал на освободившийся пост главы руководителя администрации Элисты главу Яшалтинского района Калмыкии Алдара Лиджикова, который накануне сложил свои полномочия.

Обязанности главы Элисты временно исполнял Максим Сорокин, а сегодня депутаты Элистинского городского собрания назначило временно исполняющим полномочия сити-менеджера Элисты Алдара Лиджикова.

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