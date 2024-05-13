Вестник Кавказа

Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы

Аэропорт Элисты принял первый рейс из Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня после долгого двухлетнего перерыва возобновил работу аэропорт столицы Калмыкии Элисты – он принял первый пассажирский авиарейс российской авиакомпании Red Wings, прилетевший из подмосковного Жуковского.

Аэропорт столицы Калмыкии Элисты сегодня возобновил работу после двухлетнего перерыва – первым авиалайнером, который совершил в нем посадку с пассажирами, стал борт авиакомпании Red Wings, прилетевший из подмосковного аэропорта Жуковский.

Самолет торжественно встретили водной аркой, а пилотам лайнера в знак приветствия надели традиционный калмыцкий белый шарф хадак, передает РИА Новости.

Загрузка авиалайнера была полная, а полет был очень комфортным, рассказали сами пассажиры первого рейса.

Ограничения полетов были введены в ряде аэропортов юга и центральной части России 24 февраля, воздушная гавань в столице Калмыкии после ограничений заработала первой.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что аэропорт Элисты начнет обслуживать авиарейсы – сначала открыть авиагавань планировали 3 мая, однако в этот день что воздушная гавань возобновила работу формально. Перевозчиком на воздушном маршруте станет российская авиакомпания Red Wings, чьи самолеты будут летать в Элисту из Москвы.

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