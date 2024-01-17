Вестник Кавказа

"Аэрофлот" анонсировал старт полетов из Москвы в Элисту

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейший российский авиаперевозчик – компания "Аэрофлот" – сегодня анонсировал старт регулярных авиарейсов из Москвы в Элисту, которые начнут выполняться с 16 июня из столичного аэропорта Шереметьево трижды в неделю.

Авиакомпания "Аэрофлот" с середины июня начнет выполнять собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой, сообщает официальный Telegram-канал группы компаний.

"Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта"

- Telegram-канал группы компаний "Аэрофлот"

Пока в расписание авиаперевозчика на летний сезон включены три рейса в неделю из московского аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии – они будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Время вылета и прилета авиалайнеров в сообщении компании не указывается, также не указан и тип воздушных судов, которые будут курсировать по этому маршруту.

Указывается лишь, что "Аэрофлот" выходит на эту воздушную линию впервые с 90-х годов.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что первым из подмосковного аэропорта в столицу Калмыкии с 28 мая начнет летать российский авиаперевозчик Red Wings, он будет летать с частотой два раза в неделю на российских самолетах Superjet 100.

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