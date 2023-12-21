"Аэрофлот" за год перевез свыше 47 млн пассажиров

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" вырос за год на 16%. Всего компания обслужила более 47 млн человек.

По итогам 2023 года три авиакомпании, входящие в группу "Аэрофлот" перевезли 47,3 млн человек, это на 16% больше, чем годом ранее.

Значительнее всего вырос поток пассажиров "Аэрофлота" - плюс 22,8%, до 25,2 млн человек. Прирост пассажиропотока у "Победы" составил 11,5%, лоукостер перевез 13 млн человек. Рейсами авиакомпании "Россия" воспользовались 9,1 млн путешественников, это на 7,3% больше, чем в 2022 году.

Основная часть пассажиропотока пришлась на внутрироссийские направления - почти 38 млн человек.