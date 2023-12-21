АТОР: прямые рейсы из России в 2024 году есть в 40 стран

Из России стало больше прямых рейсов в другие страны. Часть из них не заинтересует туристов - например Афганистан и Ирак.

В этом году улететь прямым рейсом из России можно будет в 40 стран, однако не все направления являются туристическими, поделились в АТОР.

Год назад россиянам были доступны вылеты лишь в 32 государства, сегодня - в 40.

“Однако нужно принимать во внимание, что Афганистан, Ирак, КНДР и Сирия в принципе рано рассматривать как туристические направления. Туркменистан – страна интересная, но закрытая, и существующие ограничения делают ее труднодоступной для обычных путешественников. В Израиле сейчас небезопасно”

– АТОР

К новым направлениям относятся также Алжир и Эфиопия, но путешественники предпочитают делать пересадку в этих странах и не задерживаются на отдых. Появились рейсы в Мьянму, но только из Новосибирска, что осложняет туризм на данном направлении.

“Из значимых приобретений 2023 года, без сомнения, – рейсы в Грузию. Вылеты в Тбилиси и Батуми доступны теперь из десятка российских городов. Также интересны туристам "новые" Вьетнам, Гонконг и Хайнань. <…> Кроме того, в 2023 году восстановилось прямое авиасообщение между Москвой и Марокко”

– АТОР

Улететь прямым рейсом из РФ можно в различные города Турции, Таиланда, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Китая, ОАЭ. Также доступны перелеты без пересадок в Армению, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан, Монголию, Алжир, Бахрейн. Есть рейсы и в экзотические страны: Венесуэла, Куба, Вьетнам, Индия, Египет, Шри-Ланка, Иран, Катар, Оман, Кувейт, Маврикий, Мальдивы, Сейшелы. Открыто прямое авиасообщение с Сербией, Тунисом.