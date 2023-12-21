Россияне выбирают на Рождество Москву и Стамбул

Вслед за Новым годом россиян ждет еще один большой зимний праздник – Рождество, и многие путешественники уже спланировали свой рождественский вояж.

Эксперты сервиса путешествий OneTwoTrip, рассказали, где проведут Рождество российские туристы, проанализировав данные по отельным бронированиям на 7 января.

Оказалось, что на этот раз большинство из них – 55% - останется в России, а это на 12% больше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

Первое место по популярности по традиции занимает Москва – ее выбрали 22% россиян, забронировав столичные гостиницы на рождественскую ночь. На втором месте, конечно, Санкт-Петербург – город на Неве на Рождество выбрали 13,5% россиян, на третьем месте – город-курорт Сочи, совместить в нем зимний отдых и празднование Рождества планируют 9% россиян.

Среди заграничных направлений первый в рейтинге турецкий Стамбул – мегаполис привлекает российских туристов мягким климатом и обилием достопримечательностей, и праздник в нем проведут 9% россиян. Еще 5% наших соотечественников выбрали путешествие в экзотический Бангкок, а 4% - на не менее экзотический таиландский остров Пхукет. Впрочем, не забыли россияне и о Минске, где Рождество проходит с традиционным белорусским размахом, и о Дубае – туда поедут отдыхать по 3% россиян.