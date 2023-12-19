Путешествие в Рождество 2024: Новый год уже на улицах Москвы

Фестиваль "Путешествие в Рождество" традиционно проходит в декабре-январе 2023-2024 на улицах и площадях Москвы. Жители и гости столицы смогут окунуться в самую настоящую новогоднюю атмосферу.

Традиционный новогодний фестиваль "Путешествие в Рождество" охватил всю Москву.

По всей столице открыты 36 площадок, где все желающие смогут поближе познакомиться со старинной и современной Москвой. Ярмарки и катки, мастер-классы и творческие выступления – любой найдет себе занятие по вкусу.

Фестиваль продлится до 8 января.

"Вестник Кавказа" представляет самые теплые фото фестиваля.