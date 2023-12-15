Рождество 25 декабря: кто и почему празднует

25 декабря 2 миллиарда человек по всему миру отмечают Рождество. В большинстве стран это выходной день. Хотя праздник считается религиозным, люди, которые не исповедуют христианство, празднуют его как культурное событие. Почему Рождество празднуют 25 декабря, как появился праздник и кто такой Санта-Клаус - рассказываем в этом материале.

Что такое Рождество?

Почти две тысячи лет по всему миру отмечается Рождество. Рождество - это религиозный праздник и культурный феномен. Для христиан это день рождения Иисуса Христа, духовного лидера, учение которого составляет суть религии христианства. По традиции люди на Рождество дарят подарки, украшают елку - рождественское дерево или Christmas tree, ходят в церковь, собираются за праздничным столом с родными и близкими, а многие ждут появления Санта-Клауса.

Что праздновали до Рождества?

Середина зимы с самой древности была временем праздников и торжества. За много столетий до рождения Христа ранние европейцы радовались свету, который рождался в самые темные дни зимы, выпадающие на зимнее солнцестояние, когда самая длинная ночь в году. Для древних людей тот факт, что после зимнего солнцестояния световой день становится длиннее был сам по себе поводом для праздника.

Йоль у скандинавов

Жители Скандинавии праздновали Йоль с самого дня зимнего солнцестояния и в течение всего января. В честь возвращения солнца мужчины разжигали огромные костры. Торжество продолжалось до тех пор, пока горит костер, иногда даже более 10 дней подряд. Скандинавы верили, что каждая искра костра символизирует приплод у скота.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сатурналии в Древнем Риме

В Риме за неделю до зимнего солнцестояния начинали отмечать праздник Сатурналии в честь бога земледелия - Сатурна. Как и в Скандинавии, торжества длились целый месяц и были очень пышными. Рабы на это время освобождались и к ним относились как к полноценным гражданам Рима.

День рождения Митры

Примерно в I-IV веках высшее сословие Римской империи 25 декабря праздновало день рождения Митры - бога непобедимого солнца. В то время для римлян день рождения Митры был самым священным днем в году.

Как появилось Рождество?

С появлением христианства на смену большинству языческих праздников пришли христианские, и Рождество не стало исключением. Однако в первые годы христианства Рождество не праздновали: главным праздником была Пасха.

В IV веке христианская церковь решила сделать день рождения Христа праздником. Папа Римский Юлий I выбрал 25 декабря в качестве даты празднования Рождества. Считается, что таким образом Юлий I пытался перенять и подавить традиции Сатурналий. К середине V века традиция праздновать Рождество распространилась на Египет, а к концу VI пришла в Европу. К средним векам христианская традиция празднования Рождества в большей мере заменила языческую.

Рождество 25 декабря или 7 января?

Официальная дата празднования Рождества, установленная Юлием I - 25 декабря. Тогда почему некоторые православные церкви, в том числе в России, празднуют Рождество 7 января? И верно ли Рождество 25 декабря называть католическим?

Всё дело в том, что в IV веке, когда церковью была введена традиция празднования Рождества, ни католического, ни православного христианства еще не было. Раскол произошел гораздо позднее, в XI веке. Но даже и после этого, как римско-католическая, так и православная церковь праздновали Рождество 25 декабря.

7 января - это то же 25 декабря, только по юлианскому календарю. По юлианскому и новоюлианскому календарю, который принят у православных христиан Рождество приходится на 7 января, а по григорианскому, который у католиков и протестантов, на 25 декабря.

Вопреки сложившейся традиции называть Рождество 25 января католическим, не только католики его празднуют в эту дату, но и протестанты, и некоторые православные церкви.

Непростая история Рождества

В Европе и Америке, с которыми традиционно ассоциируется празднование Рождества 25 декабря, история праздника весьма непростая.

Оливер Кромвель, возглавивший пуританскую революцию в Англии в середине XVII века отменил в стране Рождество в 1645 году. Восстановлен праздник был при Карле II через 15 лет.

Английские пилигримы, прибывшие в Америку в 1620 году, были настолько радикальными в своих взглядах, что с 1659 по 1681 год в Бостоне, в частности, Рождество было вне закона: все, кто его праздновал, должны были платить штраф.

После Американской революции (1765-1783) английские традиции были в немилости у американцев, поэтому Рождество не считалось праздником до 1870 года.

Ирвинг и Диккенс - популяризаторы Рождества на Западе

Западное Рождество в том виде, в котором оно нам знакомо сегодня по многочисленным фильмам, во многом своим появлением обязано двум писателям: американцу Вашингтону Ирвингу и британцу Чарльзу Диккенсу.

В 1819 году Ирвинг пишет сборник ”Книга эскизов Джеффри Крейона из Гента”, где рассказывает о праздновании Рождества в одном из английских поместий. Ирвинг преподнёс Рождество как время мира и сближения людей, вне зависимости от их статуса и положения. Историки утверждают, что в своих рассказах Ирвинг не описывал как таковые реальные рождественские традиции, а попросту их изобрел.

В Англии в 1843 году выходит повесть ”Рождественская песнь” Чарльза Диккенса. Главная идея одной из самых популярных рождественских книг в Великобритании заключается в том, что Рождество - время совершать добрые поступки по отношению к ближним. И эта идея пришлась по вкусу как викторианской Англии, так и Америке.

Почему Санта Клаус дарит подарки на Рождество

Санта Клаус приходит на Рождество, об этом знают, пожалуй, во всём мире. Но кто такой Санта-Клаус?

История Санта-Клауса начинается со Святителя Николая, святого, который жил в Турции в IV веке во времена императора Константина Великого. Святой Николай был известен своей непоколебимой верой и невероятным состраданием, которое он проявлял к людям. За свою щедрость и помощь ближним, Святой Николай был канонизирован и признан покровителем и защитником детей.

В Европе наследие милосердия и доброты Святителя Николая породило множество традиций, в том числе и празднование дня смерти Святого Николая 6 декабря. Во Франции, в частности, в этот день дети оставляли свои ботинки за порогом для Святого Николая, надеясь найти их с утра наполненными подарками и сладостями.

Превращение Святого Николая в Санта-Клауса происходило постепенно и под влиянием культуры и религии Европы и Америки. В Нидерландах и Германии уже в XVII появилась традиция дарить подарки во имя Святителя Николая. Голландцы называли Святителя ”Синтерклаас”, и со временем его имя трансформировалось в Санта-Клауса.

В 1822 году американский писатель Клемент Кларк Мур опубликовал поэму ”Визит святого Николая”, в которой он подробно описывает Санта-Клауса как весёлого человека в красном костюме, с белой бородой, летающего от дома к дому в санях, запряженных оленями, чтобы доставить игрушки детям. Именно эта поэма и повлияла на формирование образа Санта-Клауса в западных странах. Со временем Санта-Клаус стал отдельным персонажем, фактически утратив связь со Святым Николаем, а день дарения подарков с 6 декабря был перенесен на день Рождества.